De Frëndschaftslännermatch géint Norwegen ass fir d'Rout Léiwe mat enger 0:1-Defaite op en Enn gaangen, nodeems den Haaland an der 91. Minutt getraff huet.

En Dënschdeg den Owend stoung fir d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp den Testmatch géint Norwegen um Programm. No enger gudder éischter Hallschent vun de Roude Léiwen huet Norwegen am zweeten Duerchgang den Drock erhéicht a konnt duerch e Gol an der Nospillzäit d'Partie fir sech entscheeden.

Am Stadion La Rosaleda zu Malaga huet een an der Ufanksphas zwou Ekippen op Aenhéicht gesinn. Laang Zäit war zemols am leschten Drëttel awer net all ze vill lass. Déi bescht Chance op den 1:0 haten d'Rout Léiwen 10 Minutte virun der Paus, ma de Kappball vum Olivier Thill huet de Gol knapps verfeelt. Alles an allem ass vun Norwegen am Spill no vir ze wéineg komm a sou ass déi éischt Hallschent ouni Goler op en Enn gaangen.

Déi bescht Zeenen aus der 1. Hallschent No 45 Minutten ass et ouni Goler an d'Paus gaangen.

Nom Säitewiessel huet sech Norwegen da méi engagéiert an um Wee no vir virun allem den Haaland gesicht. De Stiermer vu Borussia Dortmund koum sou och kuerz no der Paus mam Kapp zum Ofschloss, ma de Moris konnt gutt reagéieren an de Ball ofwieren. Lëtzebuerg huet gutt dergéintgehalen, huet sech dann awer nach an der Nospillzäit ee Gol gefaangen. Den Haaland gouf an de Laf geschéckt a konnt sou eleng virum Golkipp äiskal op 1:0 stellen.

Den 1:0 fir Norwegen duerch den Haaland. An der Nospillzäit ass Norwegen nach de Gol zur Féierung gelongen.

Um Spillstand huet sech duerno näischt méi geännert a sou muss sech Lëtzebuerg duerch e spéide Géigegol mat 0:1 géint Norwegen geschloe ginn.

Déi bescht Zeenen aus der 2. Hallschent. Duerch e spéide Gol vum Haaland konnt Norwegen de Match am zweeten Duerchgang nach fir sech entscheeden.

E Sonndeg geet et fir d'Lëtzebuerger Nationalekipp dann um 18.00 Auer géint Schottland. De Match am Stade Josy Barthel kënnt Dir och nees op RTL ZWEE an am Livestream op RTL.lu suivéieren.