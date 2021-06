Vu 17h Auer u weise mir en Donneschdeg de Match op RTL.lu.

Am Kader vun "Women’s EHF EURO 2022 Qualifiers Round 1", kritt Lëtzebuerg et dës Woch zu Pristina (Kosovo) am Grupp A mat Portugal, Zypern an dem Kosovo ze dinn. Gespillt gëtt am " Pallati i Rinise dhe Sportit " zu Pristina (Kosovo).

Dëse Livestream gëtt vun Handball TV realiséiert.

Ufank vun der Emissioun: 17h00

Ufank vum Match: 17h

Viraussiichtlecht Enn vun der Emissioun: 19h

Programm vun de Livestreamen

Donneschdeg, 3. Juni:

17:00: Portugal vs Lëtzebuerg (ouni Kommentar)

Freideg, 4. Juni:

19:30: Lëtzebuerg vs Kosovo (ouni Kommentar)

Samschdeg, 5. Juni:

17:00: Lëtzebuerg vs Zypern (ouni Kommentar)



D'Lëtzebuerger Delegatioun