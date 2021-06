No enger éischter staarker Hallschecht hunn d'Rout Léiwen an der zweeter vill Feeler gemaach an de Gäscht e puer gutt Chancë ginn.

E Freideg den Owend huet d'Lëtzebuerger U21-Futtballnationalekipp hiren éischte Match an der EM-Qualifikatioun gespillt. Am Grupp F krut d'FLF-Formatioun et zu Esch mat Montenegro ze dinn.

Mat iwwer enger Stonn Verspéidung wéinst de schlechte Wiederkonditiounen huet den U21-Qualifikatiounsmatch op der Escher Grenz ugefaangen.

D'Lëtzebuerger waren an der éischter Hallschent spilleresch déi besser Ekipp. Si hunn deels ganz gutt kombinéiert, louchen awer schonns fréi mat 0:1 am Réckstand duerch e Kappball no engem Corner.

D'Jonge vum Trainer Manu Cardoni hu sech dovun awer net aus der Rou brénge gelooss an hunn hiert Spill weider duerchgezunn a kuerz virun der Paus goufe si dofir belount. No enger Flank vum Timothé Rupil konnt den Olesen och per Kapp ausgläichen.

Vun der 56. Minutt u waren d'Rout Léiwen dunn awer an Ënnerzuel, do krut de Correia nämlech déi giel-rout Kaart gewisen an dat zu engem Zäitpunkt, wou Montenegro souwisou scho méi staark ginn ass.

D'Lëtzebuerger hunn an dëser Phas elo och ëmmer méi Feeler am Opbau gemaach an esou koumen d'Gäscht zu gudde Chancen, ma den Tim Kips am Gol huet d'Lëtzebuerger U21 am Spill gehalen.

Um Enn verléiert d'Lëtzebuerger U21 viru 450 Spectateure relativ onglécklech mat 1:2 géint d'Alterskolleegen aus dem Montenegro.

En Dënschdeg geet et schonn nees weider fir d'U21-Nationalekipp. Auswäerts spillt een da géint Schweden.