E Samschdeg um 18.30 Auer kënnt Dir d'Partie tëscht Diddeleng a Walfer am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

E Samschdeg den Owend decidéiert sech am Dammebasket wie sech de Championstitel ka sécheren. An der drëtter an decisiver Finall sti sech vun 18.30 Auer un den T71 Diddeleng an d'Résidence Walfer géintiwwer.

