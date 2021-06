E Samschdeg goufe bei de French Open bei den Häre weider Matcher vun der 3. Ronn gespillt.

Nieft Victoirë vum Musetti, Schwartzmann, Struff a Sinner konnte sech och d'Nummer 1 an 3 vun der Weltranglëscht behaapten a sech sou eng Plaz fir déi nächst Ronn sécheren.

Fir den Novak Djokovic gouf et eng 3:0-Victoire géint de Ricardas Berankis aus Litauen an de Rafael Nadal huet no 3 Sätz géint de Cameron Norrie aus Groussbritannien gewonnen.

Schonn an den éischten zwou Ronne vum Roland Garros hat et deen een oder anere Favoritt erwëscht. Sou ass et fir den Dominic Thiem no enger Defaite géint de Pablo Andujar an der 1. Ronn net méi weidergaangen. An och fir den Andrej Rublev, deen an der 2. Ronn géint de Jan-Lennard Struff de Kierzere gezunn huet, war den Turnéier zu Paräis fréi eriwwer.