D'FLF-Formatioun huet sech no der Rouder Kaart vum Selimovic an der 34. Minutt gutt aus der Affär gezunn.

Lëtzebuerg géint Schottland - Rep. Serge Olmo

E Sonndeg huet d'Lëtzebuerger Futtballnationalekipp am Stade Josy Barthel e Frëndschaftsmatch géint Schottland gespillt. Fir d'FLF-Formatioun war et de leschte Match an dëser Saison, iwwerdeems et fir Schottland e wichtege Preparatiounsmatch op d'Europameeschterschaft war.

De Luc Holtz huet am Match um Sonndeg am Stade Josy Barthel iwwerdeems ob eng Réi wichteg Spiller misste verzichten, ënnert anerem ob de Christopher Martins, Leandro Barreiro, Lars Gerson, Vincent Thill a Maxime Chanot. An der Paus louch Lëtzebuerg mat 0:1 am Réckstand. D'Rout Léiwe stoungen an der zweeter Hallschent kompakt an hu probéiert, näischt méi ubrennen ze loossen, sou dass si um Enn dann och mat 0:1 de Kierzeren zéien. Fir d'Spiller vum Luc Holz geet et elo an eng verdéngte Summerpaus.

Reaktioune vun de Lëtzebuerger

Resumé

Futtball-Frëndschaftslännermatch: Lëtzebuerg - Schottland 0:1 (6.6.21) (Roland Miny) © Roland Miny

Eng ganz oppe Partie hunn déi ronn 800 Spectateure gesinn, béi där béid Formatiounen de Wee no fir gesicht hunn. Déi beschte Chance ass no engem Corner vum Thill entstanen. De Vahid Selimovic hat an der 8. Minutt eng éischte gutt Chance, de Kappball sollt de Wee an de Filet awer net fannen.

An der 15. Minutt hat Schottland e ganz gudde Kappball, an do haten d'Lëtzebuerger Chance, ass de Ball aus FLF-Siicht glécklecherweis un de Potto gaangen. Den éischte Gol sollten dunn de Schotten a Persoun vum Che Adams vu Southampton an der 27. Minutt geléngen.

An der 34. Minutt huet Lëtzebuerg sech d'Liewen du selwer schwéier gemaach. D'Schotte lafe fräi virun de Gol, de Vahid Selimovic kënnt ze spéit, a ka säi Géigespiller just mat engem Foul stoppen. Den Arbitter huet net laang missen iwwerleeën an huet dem Lëtzebuerger déi Rout-Kaart gewisen. Domat huet d'Ekipp vum Luc Holz eng 55 Minutte missen an Ënnerzuel agéieren. Fir de Selimovic war et seng 2. Rout Kaart a sengem 8. Lännermatch. Schottland huet dono de Match u sech gezunn, ouni awer nach e Gol ze schéissen, sou dass et mat 0:1 aus Lëtzebuerger Siicht an d'Paus gaangen ass.

Nom Téi huet de Luc Holz seng Formatioun ëmgestallt, an an der Verdeedegung op eng Véiererketten ëmgestallt, eng Reaktioun op déi Rout Kaart an der 1. Hallschent. D'FLF-Formatioun stoung kompakt, a wollt hannen net méi vill ubrenne loossen. Schottland ass trotz allem ëmmer nees geféierlech virum Gol vun de Roude Léiwen opgedaucht, 2 Goler vun de Gäscht goufen awer ofgepaff.

An de Schluss-Minutten ass den Dan da Mota nach agewiesselt ginn, a kënnt domat op 100 Selektioune fir d'FLF-Nationalekipp, deen zweete Spiller nom Mario Mutsch. Um Enn verléiert Lëtzebuerg mat 0:1, am viraussiichtlech leschte Match am Stade Josy Barthel.