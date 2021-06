De Roger Federer huet um Sonndeg matgedeelt, dass hie säin 1/8-Finall-Match géint de Matteo Berrettini e Méindeg net wäert spillen.

Dat huet de Roger Federer e Sonndeg via Twitter senge Supportere matgedeelt. No 2 Knéi Operatioune wier déi fréier Nummer 1 frou, iwwerhaapt erëm kënnen ze spillen a wëll sech elo optimal op Wimbledon preparéieren.

E Samschdeg hat sech de Schwäizer a 5 Sätz knapp géint den Däitschen Dominik Koepfer duerchgesat.

Bei den Häre stinn iwwerdeems de Stefanos Tsitsipas, den Alexander Zverev an den Daniil Medvedev an de 1/4-Finallen.

Bei den Damme war et den Out fir d'US-Amerikanerin Seren Williams an d'Belarussin Victoria Asarenka an den 1/8-Finallen.