E Méindeg de Mëtteg war d'Suite vun den Aachtelsfinalle vu Roland Garros bei den Hären a bei den Dammen.

D'Barbora Krejčíková konnt sech am éischte Match e Méindeg mat 6:2 a 6:0 géint d'Sloane Stephens aus den USA duerchsetzen a steet domat souverän an der Véierelsfinall.

An do kritt si et mat enger weiderer US-Amerikanerin ze dinn an zwar mam Cori Gauff. Déi 17 Joer al Tennisspillerin konnt sech an zwee Sätz mat 6:3 a 6:1 géint d'Ons Jabeur aus Tunesien behaapten. Souwuel fir d'Gauff wéi och fir Krejčíková ass et déi éischt Véierelsfinall bei engem Grand Slam.

Bei den Häre konnt sech den Diego Schwartzman dann och en Ticket fir d'Véierelsfinalle sécheren. Den Argentinier huet sech mat 7:6, 6:4 a 7:5 géint de Jan-Lennard Struff aus Däitschland duerchgesat.

Méi spéit huet dunn den Novak Djokovic een héichklassege Match mat 6:7, 6:7, 6:1, 6:0 a 4:0 géint de Lorenzo Musetti gewonnen, deen eben am leschte Saz beim Stand vun 0:4 aus senger Siicht opginn huet. Den Djokovic kritt et an der Véierelsfinall mat engem weideren Italiener ze dinn, dem Matteo Berrettini.