D'Uefa verdeelt bei der Europameeschterschaft, déi e Freideg ufänkt, manner héich Präisgelder, wéi virun der Kris decidéiert gi war.

Déi Europäesch Futtball-Unioun (Uefa) dréit der Corona-Pandemie Rechnung a verdeelt bei der Europameeschterschaft, déi e Freideg ufänkt, manner

Präisgeld, wéi virun der Kris nach decidéiert gi war. Nodeems verschidde Medien doriwwer bericht haten, huet e Vertrieder vun der Uefa der Noriichtenagence SID dat Ganzt confirméiert. Trotzdeem gëtt et beim paneuropäeschen Tournoi (11. Juni bis den 11. Juli) méi ze verdénge wéi bei all EM virdrun.

Am Ganze läit d'Präisgeld beim Tournoi bei 331 Milliounen Euro. Dat sinn 30 Millioune méi wéi bei der EM 2016 a Frankräich, un där fir d'éischte Kéier 24 Natiounen deelgeholl hunn. Virun der Corona-Kris hat d'Uefa een Dëppe mat 371 Milliounen Euro fir d'EM 2020 festgeluecht.

Déi Ekipp, déi déi siwe Matcher um Wee fir den Titel gewënnt, ka sech 28,25 Milliounen Euro u Präisgeld sécheren. Den éischte Pläng vun der Uefa no hätt dëse Montant solle bei 34 Milliounen Euro leien. Viru fënnef Joer waren et nach 27 Milliounen Euro.

Präisgelder bei der Europameeschterschaft

Gesamt Präisgeld vum Tournoi: 331,0 Milliounen Euro

Untrëttsgeld pro Team: 9,25

Pro Victoire an der Gruppephas: 1,0

Pro Remis an der Gruppephas: 0,5

Qualifikatioun fir d'Aachtelsfinallen: 1,5

Qualifikatioun fir d'Véierelsfinallen: 2,5

Qualifikatioun fir d'Halleffinallen: 4,0

Verléierer an der Finall: 5,0

Gewënner an der Finall: 8,0

Fir den Europameeschter maximal méiglecht Präisgeld: 28,25