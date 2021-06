Découvrir des nouvelles disciplines sportives, trouver goût à l’activité physique et au mouvement, est l’objectif de l’initiative lancée pour la première fois en 2009 par le Service national de la jeunesse et le ministère des Sports, dans le cadre du plan d’action national «Gesond iessen, Méi Beweegen» (GIMB).

À part des disciplines sportives plus classiques, les activités proposées lors de la «Nuit du Sport» se caractérisent surtout par leur originalité et leur caractère intergénérationnel. Les participants; citoyens de tous les horizons, jeunes et moins jeunes quel que soit leur statut social, leur nationalité et leur prédisposition physique, se sont vus entraîner pendant une soirée dans un tourbillon 100% actif et inclusif qui les a incités à (re)trouver goût à l’activité physique et à un mode de vie sain.

L’édition 2021 n’était pas gagnée d’avance: en pleine période d’incertitude et de restrictions sanitaires tout au long de la phase de planification, 17 communes et organisateurs ont eu la volonté de suivre l’appel national pour se joindre à l’initiative et proposer une soirée d’activités sportives originales. Au total, quelque 60 disciplines sportives différentes ont été mises en place par des maisons de jeunes, des associations, de clubs de sports, maisons relais ou des services communaux.

Les échos des organisateurs: «nous avons enfin l’espoir qu’organiser un évènement sportif est de nouveau possible»; «la dernière année était dure et on a perdu beaucoup de bénévoles, la Nuit du Sport a été une grande motivation pour nos clubs et associations» ainsi que des participants «nous avons passé une soirée exceptionnelle malgré la météo qui n’était pas au rendez-vous, cela fait longtemps qu’il y a plus eu ça»; «c’est bien que des choses sont organisées de nouveau»; «j’ai pu essayer des pratiques sportives que je n’ai jamais faites avant, c’était génial!», illustrent le succès de l’édition 2021.

L’édition 2021 s’est déroulée dans les communes suivantes:

Bissen

Clervaux

Contern

Feulen

Kayl

Kopstal

Esch/Sûre (site: Lultzhausen)

Luxembourg

Manternach

Mondorf-les-Bains

Pétange

Roeser

Sandweiler

Schengen

Schieren

Schifflange (édition digitale)

Schuttrange

Les informations détaillées sur toutes les activités et les communes participantes peuvent être consultées en ligne sur le site web: www.nuitdusport.lu.