D'Tamara Zidansek huet sech an 3 Sätz géint d'Paula Badosa duerchgesat. D'Anastassija Pawljutschenkowa huet d'Elena Rybakina och an 3 Sätz geklappt.

Zu Roland Garros, dem zweete Grand-Slam-Tennistournoi vum Joer, steet d'Tamara Zidansek an der Halleffinall. D'Slowenin, Nummer 85 an der Weltranglëscht, huet sech an enger spannender 1/4-Finall an 3 Sätz, 7:5, 4:6 an 8:6 géint d'Spuenierin Paula Badosa duerchgesat.

Déi 23 Joer al Zidansek steet fir déi éischte Kéier an hirer Karriär an der Ronn vun deene leschte 4 bei engem Grand Slam. Hei kritt si et mam Anastassija Pawljutschenkowa ze dinn.

D'Russin huet sech an dräi Sätz mat 6:7 (2:7), 6:2 an 9:7 géint d'Kasachin Elena Rybakina behaapt.