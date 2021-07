E Sonndeg huet Italien am Wembley am Eelefmeterschéisse géint England gewonnen.

Am Kader vun dëser EM-Finall haten de Jeff Kettenmeyer an de Franky Hippert fir eng Spezialemissioun an de Studio invitéiert.

Mat dobäi waren d'RTL-Journalistin Annick Goerens, de fréiere Futtball Nationaltrainer Guy Hellers, de fréieren Nationalspiller Hubert Meunier, den RTL-Expert Marc Oberweis an den aktuelle Basket Nationaltrainer Ken Diederich.

D'Stëmmung war déi 4 Stonnen iwwert op d'mannst genee sou gutt wéi am Wembley Stadion.

Hei fannt Dir ee klenge Best-of vun dëser labber Talkronn.

Best-of Spezial EM-Emissioun

