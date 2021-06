Mam Dan da Mota gëtt et lo nieft dem Mario Mutsch en zweete Lëtzebuerger Futtballnationalspiller, deen déi magesch Zuel vun 100 Selektioune geknackt huet.

Den 35 Joer alen da Mota ass e Sonndeg am Frëndschaftslännermatch géint Schottland an der 84. Minutt agewiesselt ginn a konnt säin 100. Asaz am Trikot vun de Roude Léiwen feieren.

Mario Mutsch/Reportage Franky Hippert

Viru quasi genee zwee Joer, den 2. Juni 2019 huet de Mario Mutsch säi leschte Lännermatch gespillt. Et war säin Honnertéischten, beim 3:3 am Frëndschaftslännermatch géint Madagaskar:

"Natierlech war ech elo den 1. Et hätt awer och de Jeff Strasser kënne sinn., Elo net méi deen Eenzegen ze sinn ännert näischt. Et dauert net méi laang, dann iwwerhuelen eis och déi Jonk."

De Mario Mutsch, dee mëttlerweil haaptberufflechen Trainer bei der FLF ass, souz e Sonndeg jo och als Co-Trainer vum Luc Holtz op der Bänk, wéi den Dan da Mota seng 100. Selektioun géint Schottland konnt feieren:

"Ech si frou fir den Dan, datt hien déi 100 erreecht huet. Hie war jo elo och laang bei 98. Ech weess, wéi dat ass. Wann ee laang drop waart, da freet ee sech, déi Opportunitéit ze kréien."

De fréiere Profi vun ënnert anerem Metz a Sankt Gallen mécht sech keng Gedanken driwwer, datt hien eng Kéier den Titel vum Rekordnationalspiller kéint verléieren:

"Ech gesinn et net als verlueren Titel, mir si jo vun der Uefa ausgezeechent ginn. Et geet net ëm den Titel Dan da Mota oder Mario Mutsch."

De Mario Mutsch ass jo och am Trainerstaff vum FLF-Nationaltrainer Luc Holtz. Op d'Fro, ob den Dan da Mota dann elo net méi géif geruff ginn, fir datt hien Rekordnationalspiller bleift, sot de 36 Joer ale Mutsch, datt een nach net ënnert den Trainer doriwwer geschwat hätt an dat och net géif maachen.

Wann den de Luc Holtz den Dan da Mota géif ruffen, da wär et, well den Nationaltrainer der Meenung wär, datt de Spiller der Equipe nach kéint eppes bréngen.