Déi jonk Rout Léiwen hunn an der EM-Qualifikatioun mat 0:6 géint Schweden verluer.

Eng batter Néierlag gouf et en Dënschdeg den Owend fir déi Lëtzebuerger U21-Nationalekipp am Futtball. Déi jonk Rout Léiwen hunn an der Europameeschterschaftsqualifikatioun mat 0:6 zu Falkenberg géint Schweden verluer.

Et ass déi zweet Defaite am Grupp F nom 1:2 de leschte Freideg géint Montenegro. De Golkeeper Tim Kips huet nom zweete schwedesche Gol missen ausgewiesselt ginn.

Den nächste Match vun der U21-Nationalekipp ass den 3. September an Italien.

D'Goler am Iwwerbléck



Schweden - Lëtzebuerg 6:0

1:0 Emil Holm (7‘), 2:0 Tim Prica (12‘), 3:0 Anthony Elanga (48‘), 4:0 Emil Holm (61‘), 5:0 Patrick Walemark (67‘), 6:0 Patrick Walemark (94‘)