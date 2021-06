E Mëttwoch den Owend kënnt Dir och d'Halleffinall tëscht dem Basket Esch an der Etzella am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Am nationale Basketchampionnat ginn e Mëttwoch den Owend déi zweet Halleffinallen an der Best-of-three-Serie gespillt. Diddeleng an Ettelbréck hate sech am éischte Match behaapt. Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena