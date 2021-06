Beim dräifachen Europameeschter Spuenien a bei hirem Géigner Schweden gëtt et aktuell Coronaalarm.

Manner wéi eng Woch virum direkten Duell tëscht béiden Natiounen am Grupp E hu béid Ekippe schonns hiren zweete Coronafall gemellt.

Bei Spuenien gouf kuerz nom Kapitän Sergio Busquets och den Diego Llorente positiv op de Coronavirus getest, wéi de Verband matgedeelt huet. Domat ass an der wichteger Preparatiounsphas un Team-Training net ze denken an och d'Suerg, datt et weider Fäll kéint ginn, wiisst weider.

Schweden hat en Dënschdeg den Owend annoncéiert, datt den Dejan Kulusevski vu Juventus Turin an de Mattias Svanberg vum FC Bologna positiv getest goufen. Béid Spiller goufen isoléiert.

Spuenien a Schweden sollen e Méindeg zu Sevilla géintenee spillen.

Stëmmt mat of