D'Fraen an d’Männer géifen dann d'Spëtzentournoien zesummespillen, net nëmmen d’Grand Slams.

D’Private-Equity-Firma CVC Capital Partners steet hannert der Iddi a wëll eng Firma grënnen, déi de Marketing an d’Daterechter souwuel vun der Männer-Tour, also der ATP, an der Fraen-Tour WTA zesumme géif féieren.

Déi aktuell Tennisorganisatioune géife weider bestoe bleiwen a wären nach fir sportlech Froen zoustänneg. Verschidde brittesch Medie mellen dat.

De Projet géif "One Tennis" heeschen. CVC, déi hire Sëtz hei am Land hunn, géife 15% Parten iwwerhuelen.