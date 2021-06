Nach ass kee Match gespillt ginn, ma déi éischt positiv Coronafäll gouf et awer schonns.

Well een op positiv Tester muss virbereet sinn, erlaabt d'Uefa 26 amplaz vun 23 Spiller am Kader vun all Ekipp. Ma wat geschitt, wat et e gréisseren Ausbroch gëtt?

Eng Coronainfektioun gëtt am Prinzip ewéi eng Blessur behandelt. Bis zum éischte Match duerfe Spiller nonominéiert ginn. Dat heescht, datt Spuenien a Schweden net mat engem deziméierte Kader untriede mussen.

Sollt et e gréisseren Ausbroch ginn an enger Ekipp, da muss d'Land op d'mannst 13 gesond Profien, mat op d'mannst engem Golkipp, hunn, fir e Match spillen ze dierfen.

Kann eng Ekipp dës Konditioun net erfëllen, gëtt de Match bannent 48 nei ugesat. Kann d'Ekipp dann nach ëmmer net untrieden, verléiert déi Formatioun automatesch mat 0:3.

Stëmmt mat of