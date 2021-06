D'US-Amerikanerin Cori Hauff huet bei de French Open hir éischt Halleffinall verpasst.

Déi 17 Joer al US-Amerikanerin Cori Gauff (WTA 25) huet e Mëttwoch bei de French Open an de Véierelsfinallen an 2 Sätz mat 6:7 (6:8) an 3:6 géint d'Barbora Krejčíková (WTA 33) verluer. Fir béid Spillerinne war et déi éischt Kéier, datt si bei de French Open an de Véierelsfinalle stoungen.

D'Tschechin spillt elo géint d'Titelverdeedegerin Iga Swiatek aus Polen oder d'Griichin Maria Sakkari ëm en Ticket fir d'Finall.