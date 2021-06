Zil wier et, fir hei eng laangfristeg Kooperatioun mat enger Stad ze fannen. Et wëll ee vum aktuell Football-Hype am däitsche Raum profitéieren.

Zanter 2007 ginn all Saison e puer Matcher zu London organiséiert. 2019 waren et der esouguer 4, zwee am Tottenham an zwee am Wembley Stadium. Donieft goufen och scho Matcher a Mexiko respektiv a Kanada gespillt.

Wéinst der Entwécklung vun der Fanbasis an Däitschland gesäit d'NFL elo de Moment komm, fir d'International Series och op Däitschland auszewäiten. Elo ass een op der Sich no engem Partner dofir. Vun 2022 u wëll een da véier Matcher op neutralem Buedem spillen an all Club muss op d'mannst ee Mol pro 8 Joer international spillen.

Aktuell hätt München déi beschte Kaarten, fir dës Match ze kréien. Der Bild no wier awer och nach Frankfurt, wou den German-Bowl gespillt gëtt an och den Ex-NFL-Europe an neien EFL-Veräin Frankfurt Galaxy doheem ass, nach an der Course.