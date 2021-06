Mat engem Joer Verspéidung fänkt e Freideg den Owend zu Roum d’Europameeschterschaft am Futtball un. Den Optakt maachen d'Tierkei an Italien.

Virschau Futtball-EM / Reportage Gilles Tricca

24 Natioune spillen an 11 europäesche Länner ëm den Titel bei der EM. D’Matcher dierfen aktuell mat Spectateuren ugepaff ginn. Trotzdeem bleift de Coronavirus virun deenen 51 Matcher omnipresent.

Scho virum Optaktmatch tëscht der Tierkei an Italien gouf et bei verschiddenen Ekippe positiv Fäll. Genau dofir huet d’Uefa och e Kader vu 26 amplaz 23 Spiller pro Natioun erlaabt. Bis den éischte Match kënnen nei Spiller nonominéiert ginn an eng Formatioun muss op d'mannst 13 gesond Profien, dorënner e Golkipp hunn, fir bei engem Match kënnen unzetrieden.

Favoritte ginn et der bei dëser Euro 2020 genuch. Mat Frankräich, Portugal an Däitschland spillen der gläich 3 dovunner zesummen am Grupp F. D’Englänner hunn eng extrem talentéiert, mee och jonk Ekipp, déi no 55 Joer endlech erëm Europameeschter wëll ginn. Spuenien an d’Belsch gëllt et an den nächste 4 Wochen net ze ënnerschätzen. En Outsidertipp sinn awer och d’Italiener, déi ouni grousse Star déi lescht 27 Matcher net méi verluer hunn.

E Virdeel gëtt et sécherlech fir déi Natiounen, déi fir hir Matcher an der Virronn Heemvirdeel hunn.

Gespillt gëtt a 6 Gruppe vu 4 Ekippen. Déi zwee Éischt vun all Grupp an déi 4 bescht Gruppendrëtt qualifizéiere sech fir d’Aachtelsfinallen. Vun do u geet et dann am KO-System weider. D’Finall ass sonndes, den 11. Juli am Wembley Stadion zu London.

Suivéiert d'Futtball-EM an eisem Dossier op RTL.lu: News, Liveticker, Statistiken, Pronostickespill a Quiz.

