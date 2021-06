D'Russin an d'Tschechin dierfen no hire Victoirë weider vum Titel beim zweete Grand-Slam-Tournoi vum Joer dreemen.

D'Anastassija Pawljutschenkowa huet et bei de French Open zu Paräis fir d'éischte Kéier an hirer Karriär eng Finall vun engem Grand Slam gepackt. Déi 29 Joer al Russin huet sech en Donneschdeg an zwee Sätz mat 7:5 a 6:3 géint d'Slowenin Tamara Zidansek behaapt.

Och fir d'Barbora Krejcikova ass et déi éischte Finall bei engem Grand Slam. Si huet sech an dräi Sätz (7:5, 4:6 an 9:7) géint d'Maria Sakkari aus Griiechenland duerchgesat.