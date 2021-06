E Freideg vun 20 Auer u kënnt Dir d'Partie tëscht Ettelbréck an Esch am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

E Freideg den Owend decidéiert sech mat wiem den T71 Diddeleng et an der Finall vum Championnat ze di kritt. An der drëtter an decisiver Halleffinall sti sech vun 20 Auer un d'Etzella an de Basket Esch géintiwwer. De Gewënner séchert sech deen zweeten Ticket fir d'Finall. Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena