E Freideg den Owend gouf d'paneuropäesch Futtball-Europameeschterschaft mat enger kuerzer a stëmmungsvoller Feier lancéiert.

Am Olympiastadion zu Roum an Italien hu 24 iwwerdimensionéiert Bäll, ee fir all Ekipp bei der EM, virum Optaktmatch tëscht der Tierkei an Italien d'Haaptroll an der 15 Minutte laanger Erëffnungszeremonie gespillt.

Um Wuess huet den italienesche Star-Tenor Andrea Bocelli d'Arie "Nessun dorma" vum Giacomo Puccini gesongen, och déi fréier Futtball-Stare Francesco Totti an Alessandro Nesta haten een Optrëtt. Duerno gouf et nach ee faarwegt Freedefeier um Daach vum Stadion, ier den DJ Martin Garrix an d'U2-Legende Bono an The Edge den EM-Song "We are the people" presentéiert hunn.

Op den Tribüne souze knapp 16.000 Zuschauer. D'EM hätt eigentlech den 12. Juni 2020 sollten ufänken, war wéinst der Pandemie awer ëm ee Joer verréckelt ginn.

