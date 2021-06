Den Owend um 18 Auer spillen d'Rout Léiwinnen e Frëndschaftslännermatch zu Wegdichen am Pëtz, um Terrain vum FC Wolz, géint d'Belsch.

Den FLF-Dammennationaltrainer Dan Santos weess, datt de Frëndschaftslännermatch e Samschdeg den Owend géint d'Belsch net einfach gëtt. D'Géignerinne sinn nämlech richteg staark:

"Dat war esou gewollt, fir déi Erfarung matzehuelen fir de September, well mer do an Nordirland fléien an d‘Englännerinnen hei kréien. Dat gëtt eng grouss Erfarung, eng gutt Erfarung fir d'Spillerinnen a fir eis och"

Extrait Dan Santos

Am September spillen d'FLF-Damme jo eng éischte Kéier an der Weltmeeschterschaftsqualifikatioun mat.

Dir kënnt de Match tëscht Lëtzebuerg an der Belsch vun 18 Auer un am Livestream op RTL.lu suivéieren.

FLF Selektioun