D'Kimberly Nelting huet an der Kategorie bis 61 Kilo mat 1:4 géint d'Nathalie Williams aus England verluer.

Dat an der 1. Ronn vum Qualifikatiounstournoi zu Paräis fir d'Olympesch Summerspiller zu Tokio. Déi fréier Juniorweltmeeschterin ass och net an de Repéchage komm, esou datt den Tournoi an deemno d'Qualifikatiounschancë fir déi 20 Joer jonk Sportlerin gelaf sinn.