E Samschdeg de Mëtteg konnt sech Wales no engem Réckstand nach mat engem 1:1 géint d'Schwäiz ee Punkt am Grupp A sécheren.

Um zweeten Dag vun der Europameeschterschaft hunn d'Ekippe vu Wales a Schwäiz den Optakt gemaach. Am Olympiastadion zu Baku stoung et no 45 Minutten 0:0, dat obwuel d'Schwäizer de Match zum gréissten Deel bestëmmt hunn. Kuerz nom Säitewiessel ass dann de verdéngte Gol duerch den Embolo gefall, ma an der 74. Minutt hunn d'Waliser duerch de Moore op 1:1 ausgeglach. Um Enn deele sech béid Ekippen aus dem Grupp A mat engem Remis d'Punkten.

Um 18.00 Auer kënnt et dann zu der Partie tëscht Dänemark a Finnland an um 21.00 Auer spillt d'Belsch nach géint Russland.

