De Sterling huet an der 57. Minutt de Gol fir d'Three Lions geschoss.

E Sonndeg stoung zu London bei der Europameeschterschaft am Futtball d'Neioplo vun der WM-Halleffinall 2018 tëscht Kroatien an England um Programm. No 90 Minutte konnte sech d'Englänner, déi bei der EM zum Favorittekrees gehéieren, d'Victoire sécheren an domadder Revanche fir d'Néierlag bei der WM huelen. Den decisive Gol huet de Sterling an der 57. Minutt geschoss.

De Succès fir d'Three Lions geet um Enn an d'Rei. D'Kroate si géint deels drockvoll Englänner nëmme seelen an de Strofraum vum Géigner komm an déi puer Golchancë waren och ze harmlos. Bis ewell haten d'Englänner nach ni am éischte Match bei enger EM gewonnen, dat hu se mam Match e Sonndeg deemno geännert.

An de leschte Minutte vum Match gouf et dann och nach een historeschen Ament. Bei den Englänner ass den Dortmunder Bellingham op den Terrain komm, deen duerch seng Awiesslung zwou Woche viru sengem 18. Gebuertsdag elo dee jéngsten EM-Spiller vun allen Zäite ass.

News, Statistiken, Radio-Reportagen, Pronostickespill, Quiz, ...

Stëmmt mat of