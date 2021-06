D'Nummer 1 op der Welt huet sech an der Finall a 5 Sätz mat 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 a 6:4 géint de Griich behaapt.

Den Novak Djokovic huet e Sonndeg fir d'zweete Kéier a senger Karriär d'French Open gewonnen. D'Nummer 1 op der Welt huet sech an der Finall vum zweete Grand-Slam-Tournoi vum Joer no iwwer véier Stonnen a 5 Sätz mat 6:7, 2:6, 6:3, 6:2 a 6:4 géint de Stefanos Tsitsipas (ATP 5) behaapt. Fir de 34 Joer ale Serb ass et deen 19. Grand-Slam-Titel. Domadder läit hien elo nëmmen nach een Titel hannert dem Federer an dem Nadal. Den 22 Joer ale Griich muss no senger éischter Finall bei engem Grand Slam weider op eng Victoire waarden.

Direkt am éischte Saz hu sech déi zwee Finaliste schonn emol direkt alles ofverlaangt. No iwwer enger Stonn konnt sech de Griich dësen dunn am Tie-Break mat 8:6 sécheren. Och den zweete Saz war fir den Tsitsipas an dat mat 6:2. Am drëtte Saz ass den Djokovic dunn awer erwächt an huet sech dee mat 6:3 geséchert. Och am véierten huet de Serb sengem Géigner keng Chance gelooss an esou ass dëse mat 6:2 un hie gaangen. D'Decisioun ass dunn am decisive 5. Saz gefall. Béid Sportler hu sech hei nach emol gepuscht an alles aus sech erausgeholl. Um Enn war den Djokovic eng Grëtz besser an huet sech de Saz no engem fréie Break mat 6:4 geséchert an domadder och d'Victoire.

E Samschdeg hat sech bei den Dammen d'Barbora Krejcikova d'Victoire geséchert an domadder hiren éischte Grand-Slam-Titel gefeiert.