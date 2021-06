Géint den CS Suessem konnte sech déi Déifferdenger mat 7:1 duerchsetzen. Et ass den drëtten Titel am Futsal fir de Veräin, dat no 2015 an 2017.

300 Leit ware mat dobäi, wéi sech den FC Déifferdeng zu Nidderkuer géint Suessem konnt duerchsetzen a sech esou de Championstitel am Futsal konnt sécheren. Schonn no sechs Minutten war den FCD03 duerch e Gol vum Torres a Féierung gaangen, ma direkt eng Minutt méi spéit huet den da Silva déi Suessemer nees erubruecht. De Recht vum Match huet dunn awer definitiv deenen Déifferdenger gehéiert. De Djô huet no 11 Minutten den 2:1 markéiert, 3 Minutte méi spéit trëfft den E Silva zum 2:1. Du war et zwee Mol den Lemos, deen an der 18. am 22. Minutt de Virsprong ausgebaut huet. Fir d'Schlusstreffer hunn de Bocum an der 25. an nach eng Kéier de Lemos an der 36. gesuergt. Links FOTOGALERIE: Futsal: FCD03 - CS Suessem 7:1 (13.06.21)