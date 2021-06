De Patrik Schick ass definitiv de Mann vum Match, deen net nëmmen 2 Goler schéisst, mä och Kandidat fir de Gol vum Turnéier kéint sinn.

E Méindeg rullt bei der Europameeschterschaft am Futtball de Ball am Grupp D an am Grupp E.

Grupp D

Schottland - Tschechien 0:2

25 Joer ass et hier, zënter deem Schottland fir déi leschte Kéier bei enger EM dobäi war, ma den éischte Match um Turnéier sollt allerdéngs manner gutt fir d'Schotten ausgoen. Déi Tschechesch Republik wënnt nämlech mat 2:0, dat duerch 2 Goler vum Patrik Schick.

An der 42. Minutt kritt de Schick de Ball geflankt a kann den 1:0 mam Kapp markéieren. 7 Minutten nom Ufank vun der 2. Hallschent dann ass et nees de Schick, dee fir d'Tscheche markéiert, dat duerch e wonnerschéine Gol aus ronn 50 Meter. Hei hat de Spiller gesinn, dass de schottesche Goalkeeper wäit aus sengem Gol stoung an ofgezunn. Beim 2:0 ass et dann och bis zum Schluss vum Match bliwwen.

Grupp E

Polen - Slowakei (18h)

Spuenien - Schweden (21h)

