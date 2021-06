D'Allersmatcher ginn de 6., respektiv 7. Juli gespillt, de Retour ass fir déi Woch dono.

En Dënschdeg an der Mëttesstonn war d'Auslousung vun der éischter Ronn an der Champions-League-Qualifikatioun. Hei kritt d'Fola et mat Lincoln Red Imps aus Gibraltar ze dinn. Dat war genee dee Géigner, dee sech de Lëtzebuerger Champion gewënscht hat.