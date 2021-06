En Dënschdeg vun 20.00 Auer u kënnt Dir déi éischt Finall tëscht Diddeleng an Esch am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Fir eng speziell Saison, duerch déi ganz Covid-Situatioun, fänkt haut den Héichpunkt am nationalen Härebasket un. Den Owend um 20 Auer ass zu Diddeleng déi éischt Finall vum Championnat tëscht dem T71 an dem Basket Esch. E klore Favorit gëtt et net.

D'Finall ëm de Meeschtertitel am Basket gëtt am Modus Best-of-three gespillt. Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena