En Dënschdeg war déi éischte Kéier an der Geschicht vun der Uefa, datt déi nei Kompetitioun d'Conference League ausgeloust gouf.

An der éischter Ronn vun der Qualifikatioun kritt de Swift Hesper et fir d'éischt auswäerts mat Domzale aus Slowenien ze dinn. De Stater Racing spillt fir d'éischt doheem géint Breidablik aus Island. D'Allersmatcher sinn donneschdes, den 8. Juli an de Retour eng Woch méi spéit. Den F91 Diddeleng ass direkt fir den zweeten Tour gesat, an dee gëtt e Mëttwoch ausgeloust.

An der Champions-League-Qualifikatioun trëfft d'Fola Esch op Lincoln Red Imps aus Gibraltar.