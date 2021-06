Historesch war den Owend fir de Cristiano Ronaldo. Hien huet säin 10. an 11. Gol bei enger EM geschoss, esou vill sinn der nach kengem anere gegléckt.

En Dënschdeg den Owend gi bei der Europameeschterschaft am Futtball déi lescht Matcher vum 1. Spilldag gespillt. Gefuerdert sinn hei nach d'Ekippen am Grupp F.

Grupp F

Ungarn - Portugal 0:3

Den Titelverdeedeger Portugal ass mat enger Victoire an d'EM gestart. Ronaldo a Co. waren déi besser Ekipp, ma hu sech laang schwéier gedoen am Match géint Ungarn. Eréischt an der 84. Minutt huet de Raphaël Guerreiro den 1:0 markéiert. Kuerz drop huet de Cristiano Ronaldo nach zwee Mol zougeschloen a fir d'3:0-Schlussresultat gesuergt. Fir de Ronaldo war et iwwerdeems säin 10. an 11. Gol bei enger EM, esou vill Goler si bis ewell nach kengem anere Spiller gegléckt.

Vun Ufank u war Portugal déi dominant Ekipp am Match géint Ungarn. An den éischte 45 Minutte gouf et am Ufank an zum Schluss zwou gutt Chancen. Dëst a Persoun vum Diogo Joty (5', 9', 40') a Ronaldo (43'). Ungarn huet sech mat aller Kraaft géint de klore Favorit gestäipt a gouf mat engem 0:0 an der Paus belount. Och nom Téi huet Portugal sech an der Hallschent vun Ungarn festgesat, ma den Titelverdeedeger huet sech schwéier gedoen an Offensiv ass et einfach net ronn gelaf. An de leschte Minutte konnt d'Seleçao de Match awer nach zu senge Gonschten dréinen. An der 84. Minutt huet de Guerreiro den erléisenden 1:0 markéiert. Nëmmen dräi Minutte méi spéit huet de Ronaldo per Eelefmeter op 2:0 erhéicht. An der Nospillzäit huet et dunn nach eng Kéier gerabbelt an de Ronaldo huet fir d'3:0-Schlussresultat fir Portugal gesuergt.

Frankräich - Däitschland (21 Auer)

