Am zweeten Episod vum RTL-Podcast „#Ohjo, den EM–Talk mam Paul Philipp“ geet et virun allem ëm de Match tëscht dem Weltmeeschter Frankräich an Däitschland.

Donieft schwätzen den Tim Hensgen, de Paul Philipp an de Jeff Kettenmeyer awer och iwwert de Kollaps vum Christian Eriksen an och wéi d'Medien domat ëmgaange sinn. Ee klengen Ausbléck op den zweete Spilldag mat ënnert anerem de Matcher Italien géint Schwäiz an Däitschland géint Portugal dierf awer och net feelen. #Ohjo, den EM-Podcast mam Paul Philipp Episod 2 Déi drëtt Episod gëtt e Sonndeg, 20. Juni opgeholl an deemno nom zweete Spilldag diffuséiert. De komplette Podcast fannt dir wéi gewinnt och op RTL Play. Déi zweet Episod gëtt nom éischte Spilldag vun der Gruppephase opgeholl an deemno den 16. Juni publizéiert.