Fir Russland ass et déi éischte Victoire bei der paneuropäescher Futtball-Europameeschterschaft.

E Mëttwoch war et den Optakt vum 2. Spilldag bei der Futtball-EM.

Grupp B

Finnland - Russland 0:1

Fir Russland gouf et e Mëttwoch déi éischte Victoire bei der EM. Véier Deeg no der 0:3-Defaite géint d'Belsch huet d'Sbornaja Finnland mat 1:0 geklappt, dobäi louch de Ball no net emol 180 Sekonnen schonn am Gol vun de Russen. De Gol vum Pohjanpalo an der drëtter Minutt huet awer net gezielt, well de Finn am Abseits stoung. Den decisive Gol huet de Miranchuk an der Nospillzäit vun der éischter Hallschent markéiert. De Russ huet de Ball aus 10 Meter schéin an de Wénkel gesat. Um Enn geet d'Victoire fir Russland an d'Rei. Si haten déi besser Chancen an hunn de Match déi 90 Minutten iwwer bestëmmt. Finnland dogéint gouf nëmme seele geféierlech.

Grupp A

Tierkei - Wales (18h)

Italien - Schwäiz (21h)

