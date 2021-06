Op enger Pressekonferenz gouf e Mëttwoch den Owend den neie Mann op der Trainerbänk beim Stater Veräin offiziellt virgestallt.

Knapp 2,5 Wochen nom leschte Championnatsmatch huet e Mëttwoch den Training nees beim Stater Racing ugefaangen. Beim Tabellevéierte vun der leschter Saison sëtzt elo een neie Mann op der Trainerbänk. An dat ass keen Onbekannten.

Jeff Saibene beim Racing / Reportage Gilles Tricca

De Jeff Saibene huet vun elo aus un dat sportlecht Soen um Verluerekascht. Ënnert dem Alan Simonsen an dem Guy Hellers huet de fréiere Lëtzebuerger Nationalspiller sech un den Trainerjob erugetaascht. Seng éischt Trainerstatioun war an der Schwäiz zu Thun, dono Aarau a St Gallen. An Däitschland huet hien du Bielefeld, Ingolstadt a Kaiserslautern trainéiert. De Racing ass déi éischt Trainerstatioun bei engem Veräin hei am Land.

Wéi et dozou komm ass, verréit hien ons selwer: "Éischtens emol hunn ech d'Gefill, datt et fir mech de richtege Moment war. Wéi ech virdru gesot hunn, ech hunn am Ausland extrem vill Erfarunge gemaach. Ganz positiver awer natierlech och aner Momenter, wéi elo zum Beispill zu Kaiserslautern, wou ech am Fong gesot hunn, dat ass esou eppes, dat wëll ech mir net méi undoen".

Hie freet sech elo schonn op dësen neien Challenge: "Bon et ass och mäin Ex-Club. Ech si vun hei fortgaangen. Ech kommen heihinner zeréck. Ech fannen dat flott. Ech hat ganz, ganz gutt Erënnerungen als Junior-Spiller hei. Déi Zäit hat ech vill Goler geschoss an du konnt ech vun hei op de Standard goen. Fir elo heihinner erëmzekommen, dat mécht mir Spaass. Virun allem awer och d'Diskussiounen, déi ech hat mam Sportchef a mat der Presidentin. Dat huet mech komplett iwwerzeegt. Leit, déi mat Leif a Séil dobäi sinn an déi sech komplett investéieren an de Club."

An de leschte Woche konnt de Jeff Saibene sech och schonn e klengt Bild vun der Ekipp maachen: "Eng gutt Ekipp. Virun allem déi lescht Matcher, wou se net méi verluer hunn a se Véierte gi sinn, wou mir elo europäesch kënne spillen. Dat mécht och Spaass. Dozou kommen elo dräi, véier nei gutt Spiller."

An dat si bis elo de Mario Pokar, den Emmanuel Francoise an den Delvin Skenderovic. Wichteg ass, datt och d'Jugend aus der Akademie mat agebaut ginn: "Absolutt. Absolutt. Et ass eng extrem gutt Akademie hei, wann een all déi Spiller gesäit, wou am Ausland spillen. Ob dat elo e Barreiro ass, de Carlson ass, de Rodrigues ass, déi sinn alleguer hei ausgebilt ginn deelweis. Dat ass e gutt Zeechen an dat muss och eist Zil sinn, och als Trainer, datt een de jonke Lëtzebuerger eng Chance gëtt."

De Kontrakt vum Trainer mam Stater Racing ass elo emol fir 2 Joer.

Den éischten offizielle Rendez-vous fir de Racing ass den 8. Juli am Allersmatch vun der Conference League géint Breidablik aus Island.