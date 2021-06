Mat 2:1 konnt sech d'Ukrain géint Nordmazedonien behaapten.

En Donneschdeg sti bei der Europameeschterschaft am Futtball Matcher an de Gruppe B an C um Programm.

Grupp C

Ukrain - Nordmazedonien 2:1

D'Ukrain huet sech en Donneschdeg déi éischt dräi Punkte bei der Futtball-EM geséchert. Géint Nordmazedonien gouf et eng knapp 2:1-Victoire.

No 45 Minutte louchen d'Ukrainer verdéngt mat 2:0 a Féierung. An der 29. Minutt hat de Yarmolenko seng Faarwe mat 1:0 a Féierung bruecht. Nëmme 5 Minutte méi spéit hat de Yaremchuk op 2:0 erhéicht. D'Ukrain huet déi éischt Hallschent kloer dominéiert an d'Féierung ass absolutt an d'Rei gaangen. Nordmazedonien huet sech einfach ze vill Feeler an der Defense geleescht.

No der Paus konnten Nordmazedonien op 1:2 verkierzen. De Bushchan hat an der 57. Minutt den Eelefmeter vum Alioski nach fir d'éischt paréiert, ma géint den Noschoss hat hie keng Chance. D'Gäscht hunn duerno gutt mat der Ukrain matgehalen an et war keen eesäitege Match méi. Kuerz viru Schluss hat de Malinovskyi vum Punkt d'Méiglechkeet, fir alles kloer ze maachen, ma hie konnt de Ball net am Gol ënnerbréngen. Um Enn sollt et awer beim 2:1 fir d'Ukrain bleiwen. Nordmazedonien huet elo kaum nach Chancen op déi nächst Ronn. Fir d'Ukrain ass nach alles dran.

Holland - Éisträich (21h)

Grupp B

Dänemark - Belsch (18h)

