Schweden huet duerch een Eelefmeter vum Forsberg mat 1:0 géint d'Slowakei gewonnen an domadder seng éischt Victoire gefeiert.

E Freideg rullt bei der Futtball-EM de Ball an de Gruppen D an E.

Am éischte Match vum Dag konnt sech Schweden mat 1:0 géint d'Slowakei behaapten.

Grupp E

Schweden - Slowakei 1:0

Nom Remis am éischte Match konnt sech Schweden e Freideg iwwert eng 1:0-Victoire géint d'Slowakei freeën an däerf domadder weider vun den Aachtelsfinallen dreemen. No enger schwaacher Virstellung am éischten Duerchgang huet Schweden an den zweete 45 Minutte méi investéiert an huet sech doduerch um Enn verdéngt duerch een Eelefmeter vum Forsberg (77') behaapt. Aus dem Spill eraus ass bei béiden Ekippen e Freideg net vill gaangen, vill Kappbäll hunn an der zweeter Hallschent fir geféierlech Chancë gesuergt.

Spuenien - Polen (21h)

Grupp D

Kroatien - Tschechien 18h

