Am éischte Match vum Dag hat sech Frankräich schwéier géint Ungarn gedoen a koum net iwwert en 1:1 eraus.

Grupp F

Ungarn - Frankräich

1:0 Fiola (45.+2.'), 1:1 Griezmann (66.')

An der éischter Hallschent war Frankräich déi besser Ekipp mee huet sëllege Chance leie gelooss. Kuerz virun der Paus dann de Schock vir Frankräich. Mat der éischter richteger Chance konnt Ungarn duerch de Fiola a Féierung goen. No der Paus hunn d'Fransouse sech schwéier gedoen géint kampfstaark Ungaren. An der 66. Minutt konnten d'Franzousen dann awer no engem schnelle Géigestouss duerch de Griezmann ausgläichen. Dono huet Frankräich dominéiert mee Ungarn huet gekämpft an huet kee Gol méi zougelooss. Soumat geet de Match mat 1:1 op en Enn an dat huet sech Ungarn duerchaus verdéngt.

Portugal - Däitschland 18h00

Grupp E

Spanien - Polen 21h00

