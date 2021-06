No der Néierlag géint Monaco konnt sech Lëtzebuerg souverän mat 2:0 géint Island duerchsetzen a bleift an der Europa Grupp 3.

Am Relegatiounsmatch konnt sech Lëtzebuerg mat 2:0 géint Island duerchsetzen. Am éischte Match konnt sech de Chris Rodesch souverän mat zwee mol 6:4 géint den Anton Magnusson duerchsetzen. Och am zweete Match hat de Raphael Calzi keng Problemer mam Egill Sigurdsson a gewënnt kloer mat 6:4 a 6:0.

Mat dëser Victoire bleift Lëtzebuerg an der Europa Grupp 3.