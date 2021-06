An der drëtter Episod vum RTL Podcast „#Ohjo, den EM-Podcast mam Paul Philipp“ geet et ëm d'Analyse vum zweete Spilldag vun der Gruppephas.

Däitschland ass no der Victoire géint Portugal nees voller Confiance, d'Englänner hu bis elo spilleresch guer net iwwerzeegt an d'Italiener sinn am enke Krees vun de Favoritten.

Ënnert anerem doriwwer schwätzen den Tim Hensgen, de Paul Philipp an de Jeff Kettenmeyer an dëser Episod.

Donieft geet et awer och ëm den X-Faktor vun de Belsch, de Kevin de Bruyne a wisou d'Spuenier grad elo de Sergio Ramos bräichten.

De komplette Podcast fannt dir wéi gewinnt och op RTL Play.