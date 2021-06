Wales steet trotz der 0:1-Defaite géint Italien an der 1/8-Finall. D'Schwäiz muss elo ofwaarden, 3:1-Victoire géint Tierkei ass net duergaangen.

Fir d'Schwäiz geet et elo drëms ze kucke wéi déi aner Ekippen an deenen anere Gruppe spillen. D'Eidgenossen hunn hire Match wuel gewonnen, mussen awer hoffen dass si um Enn vun der Gruppephase ënnert déi bescht 4 Drëttplacéiert kommen, fir un der 1/8-Finall kennen deelzehuelen. Dat well Wales e bessert Golverhältnis am Verglach zu der Schwäiz huet.

Italien ass et no 2 Victoirë géint Tierkei an d'Schwäiz um leschte Spilldag vun der Grupp A nach em de Gewënn vun der Grupp gaangen. Qualifikatioun fir 1/8-Finallen haten d'Azzurri schonn an der Täsch. No der 1:0 Victoire sinn si 1. an der Grupp A ginn.

Domat stinn Italien a Wales an den 1/8-Finallen. D'Schwäiz muss weider hoffen a fir Tierkei ass d'EM eriwwer.

Grupp A

Schwäiz - Tierkei 3:1

1:0 Seferovic (6'), 2:0 Shaqiri (26'), 2:1 Irfan Can (62'), 3:1 Shaqiri (68')

D'Schwäiz huet Lächer an der tierkescher Defense an der 1. Hallschent äiskal genotzt, an ass duerch Goler vu Seferovic a Shaqiri mat engem 2:0 Virsprong an d'Kabinne gaangen. Tierkei hat selwer och déi eng oder aner Chancen, sinn awer ëmmer nees um Sommer am Schwäizer Gol hänke bliwwen.

No der Paus hu béid Formatiounen de Wee no fir gesicht. Mat engem Sonndesschoss konnt dunn den Ifran Can de Uschloss fir d'Tierkei markéieren, éier kuerz dorops de Shaqiri mat sengem 2. Gol den 2 Goler Virsprong nees hierstelle konnt. D'Schwäiz gewënnt mat 3:1 géint Tierkei a muss elo hoffe fir ënnert déi bescht 4 Drëttplacéiert ze kommen.

Italien - Wales 1:0

1:0 Pessina (39')

No der 1:0-Victoire géint Wales steet Italien als 1. vun der Grupp A fest. Domat spillt d'Azzurri an der 1/8-Finall géint de Zweete vun der Grupp C. Wales ka sech trotz der Néierlag iwwert déi 2. Plaz an der Tabell freeën.

8 Changementer huet den Italien Trainer Mancini am Verglach zum leschte Match virgeholl, deementspriechend laang huet et am Olympiastadion zu Roum gedauert, bis Italien sech eng éischte Kéier duerch den Toli geféierlech virum Gol vu Wales gewisen huet. Duerch eng flott Fräistoussvariant sinn d'Italiener duerch e Gol vum Pessina mat enger knapper 1:0 Féierung an d'Paus gaangen.

No der rouder Kaart vum Ampadu an de 55. Minutt ass et fir Wales net méi einfach ginn. Italien huet de Match iwwert d'zäit bruecht a gewennt mat 1:0 géint Wales. Italien ass iwerdeems iwwer 1.000 Minutten ouni Géigegol.

