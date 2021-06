D'Bouschéisser Jeff Henckels a Pit Klein konnte sech beim Tournoi vun der leschter Chance net fir d’Olympesch Spiller qualifizéieren.

De Jeff Henckels hat e Samschdeg zu Paräis an der Virronn nach säin eegene Landesrekord am Recurve verbessert, um Méindeg ass d’Nummer 30 op der Welt an der 3. Ronn vum KO-Modus eliminéiert ginn.

De Stroossener verléiert mat 3:7 géint de Rumän Dan Olaru (WR 36).

De Pit Klein hat sech schonn en Tour virdrun dem Lett Davis Blaze misse geschloe ginn.