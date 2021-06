An der Grupp C war Holland scho sécher qualifizéiert. Am direkten Duell tëscht Éisträich an Ukrain ass et ëm déi zweete Plaz gaangen.

Mat enger klorer Victoire an 9 Punkten aus dräi Matcher zitt Holland souverän an déi zweete Ronn an. Um drëtte Spilldag vun der Grupp C goung et am zweete Match awer ëm Alles, well Éisträich an d'Ukrain am direkten Duell d'Plaz zwee ausgespillt hunn, dat mam besseren Enn fir d'Éisträicher. D'Ukrain muss elo zidderen a kucken, ob een als ee vun de véier beschten Drëtten awer nach weiderkënnt.

Grupp C

Nordmazedonien - Holland 0:3



Holland war wéi erwaart an den éischte 45 Minutten déi besser Ekipp an ass duerch de Gol vum Depay an der 24. Minutt a Féierung gaangen. Nordmazedonien huet awer matgespillt a war och frech am Ugrëff. No 9 Minutten awer hat de Pandev den Underdog kuerz feiere gelooss, ma hie stoung knapp am Abseits a kuerz virum Géigentreffer hat de Trajkovski op de Potto geschoss. Nom Säitewiessel hunn d'Hollänner siwe gutt Minutte gebraucht, an deenen de Wijnaldum an der 51. an 58. Minutt markéiert an esou d'Victoire geséchert huet. Nordmazedonien hat an der 72. Minutt och nees bal markéiert, ma nees gouf op Abseits entscheet. Esou ka sech Holland kloer a verdéngt géint Nordmazedonien duerchsetzen a séchert sech esou mat 3 Victoiren déi éischt Plaz am Grupp.

Ukrain-Éisträich 0:1



An der éischter Hallschent huet Éisträich de Match dominéiert an de Baumgartner huet säi Land a Féierung bruecht. Kuerz virun der Paus hat den Arnautovic d'Chance op den 2:0, ma hien hat de Gol net getraff. D'Ukrain war net geféierlech genuch an huet gréisstendeels just ofgewaart. An der zweeter Hallschent e ganz änlecht Bild. Éisträich huet u sech de Match gemaach, ma an der 62. Minutt hat de Lainer säin eegene Golkipp gefuerdert, wéi deen de Ball ewechkäppe wollt an dëst awer e bësse mësslongen ass. Éisträich war awer am grousse ganze méi geféierlech, ma si hunn et verpasst, hir Aktiounen op en Enn ze spillen. Zum Schluss huet d'Ukrain d'Drock gemaach, ma dee fir si wichtege Gol ass dobäi net erausgesprongen. Esou bleift et beim 1:0 an domadder der Qualifikatioun fir d'Aachtelsfinallen.

