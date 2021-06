An der Grupp B war et spannend, well nieft den Dänen och d'Russen an d'Finnen nach theoretesch eng Chance op déi zweet Plaz haten.

D'Finnen haten dobäi awer mat de Belsch e schwéiere Lous, ma laang hu si matgehalen a wiere mat engem 0:0 duerch d'Néierlag vu Russland weider gewiescht. Ma 2 spéit Goler vun der Belsch hu si vun der zweeter Plaz am Grupp op déi Drëtt zeréckgeschoss. D'Däne konnte mat hirer klorer Victoire sech am leschte Match qualifizéieren. D'Finne mussen elo zidderen, fir nach eng Ronn weider ze kommen. D'Schwäizer aus dem Grupp A dogéint kënne sech elo freeën, well hir véier Punkte ginn duer, fir d'Aachtelsfinallen z'erreechen.

Grupp B

Finnland - Belsch 0:2



Déi éischt 45 Minutten hunn d'Belsch deelweis richteg dominéiert, ma d'Finnen hu konzentréiert verdeedegt an net vill zougelooss. A wa mol Gefor virum Gol war, war de Keeper vu Bayer Leverkusen op der Plaz. Den éischte Schoss vun de Finnen op de Gol vum Courtois gouf et an der 62. Minutt via Konter. Ma de Schoss vum Kamara, deen nach ofgefälscht gouf, huet de Belsche Golkipp net konnten iwwerwannen. 3 Minutte méi spéit huet et am Gol vun de Finne gerabbelt, ma via VAR gouf dëse wéinst Abseits zeréckgeholl. Wou se do nach Pech haten, hate d'Belsch an der 74. Minutt Gléck. De Käppert vum Vermaelen geet un de Potto, spréngt dem Hradecky widder d'Hand an an de Gol. 7 Minutte méi spéit dunn erhéicht de Lukaku op 2:0. No dëser Néierlag sinn d'Finnen nach net ganz eraus, ma si mussen op eng vun de véier Plaze vun de beschten Drëtten hoffen.

Russland - Dänemark 1:4



Zu Kopenhagen hunn d'Fans an der éischter Hallschent just eng Ekipp gesinn, déi Drock gemaach huet: hir Nationalekipp. d'Russe ware mol iwwer Konter geféierlech, ma si konnten net dovunner profitéieren. An der 38. Minutt huet de Damsgaard d'Dänen dunn a Féierung bruecht an d'Fans sinn ausgeflippt. Dat huet d'Ekipp weider no vir gepeitscht, esou datt si mat Vollgas gespillt hunn, bis zur Paus. An der 59. Minutt huet de Poulsen op 2:0 erhéicht a senger Ekipp domadder e bësse Loft verschaaft. 8 Minutte méi spéit weist den Arbitter op de Punkt an d'Däne konnten et net gleewen. De Sobolev war am Duell géint de Vestergaard gefall an d'Dänen hu reklaméiert, ma weder den Arbitter nach de VAR hunn sech d'Zeen nach eng Kéier ugekuckt. Esou trëfft de Dzyuba vum Punkt zum 2:1. D'Dänen hunn awer de Kapp net hänke gelooss, ma de Contraire ass geschitt. An der 80. Minutt huet de Christensen aus der Distanz ofgezunn an op 3:1 erhéicht an 2 Minutten dono trëfft de Maehle zum 4:1. Déi Victoire an de Fakt, datt d'Finne géint d'Belsch verluer hunn, ass den Dänen duergaangen, fir sech déi zweet Plaz ze sécheren.

