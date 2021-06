De Münchner Futtball-Stadion duerf beim EM-Match vun Däitschland géint Ungarn e Mëttwoch net mat de Faarwe vum Reebou-Fändel beliicht ginn.

Eng deementspriechend Demande vun der Münchner Gemeng gouf refuséiert. D'UEfa wier eng politesch a reliéis neutral Organisatioun, heescht et, a vue datt d'Beliichtung mat de Reebou-Faarwen e Message un d'ungarescht Parlament wier, géing dat net goen.

Et hätt een der Stad München am Plaz proposéiert, de Stadion fir Christopher Street Liberation Day oder fir d'Pride-Woch esou ze beliichten. De Münchner Buergermeeschter Dieter Reiter hat a senger Ufro d'Uefa opgefuerdert, en Zeeche fir Oppenheet an Toleranz ze setzen... an Ungarn ass den Ament e Gesetzprojet um Instanzewee, dat ënnert anerem "Reklamm" fir Homosexualitéit verbitt.

Als Reaktioun op d'Ofso vun der Uefa hunn d'Responsabel vun der Bundesliga annoncéiert, hir Stadien am Plaz an de Reeboufaarwen ze beliichten.

News, Statistiken, Radio-Reportagen, Pronostickespill, Quiz, ...