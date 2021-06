Den TdF live vun e Samschdeg 26. Juni bis e Sonndeg 18. Juli um 1. RTL. Op RTL.lu an op der App gëtt d'Course och am Livestream iwwerdroen.

Am Cyclissem ass vun e Samschdeg 26. Juni bis e Sonndeg 18. Juli den Tour de France. Kee Lëtzebuerger ass mat dobäi.



Ekippepresentatioun

Donneschdeg, 24. Juni vun 18:20 - 20:00 Auer:

Parc à Chaînes à Brest

Course bei den Dammen

Samschdeg, 26. Juni vun 10:00 - 11:45 Auer:

La Course by Tour de France, Brest > Landerneau, 108 km

Tour de France: Livestream Programm



Commentaire: Tom Flammang a Kim Kirchen



Samschdeg, 26. Juni vu 15:00 - 17:30 Auer:

1 Etapp Brest > Landerneau, 197,8 km

Sonndeg, 27. Juni vu 15:00 - 17:55 Auer:

2 Etapp Perros-Guirec > Mûr-de-Bretagne Guerlédan, 183,5 km

Méindeg, 28. Juni vu 15:00 - 17:50 Auer:

3 Etapp Lorient > Pontivy, 182,9 km

Dënschdeg, 29. Juni vu 15:00 - 17:10 Auer:

4 Etapp Redon > Fougères, 150,4 km

Mëttwoch, 30. Juni vu 15:00 - 18:00 Auer:

5 Etapp Changé > Laval Espace Mayenne, 27,2 km

Donneschdeg, 1. Juli vu 15:30 - 17:45 Auer:

6 Etapp Tours > Châteauroux, 160,6 km

Freideg, 2. Juli vu 15:00 - 17:45 Auer:

7 Etapp Vierzon > Le Creusot, 249,1 km

Samschdeg, 3. Juli vu 15:00 - 17:30 Auer:

8 Etapp Oyonnax > Le Grand-Bornand, 150,8 km

Sonndeg, 4. Juli vu 15:00 - 17:10 Auer:

9 Etapp Cluses > Tignes, 144,9 km

Méindeg, 5. Juli:

Roudag Tignes > Tignes

Dënschdeg, 6. Juli vu 15:00 - 17:45 Auer:

10 Etapp Albertville > Valence, 190,7 km

Mëttwoch, 7. Juli vu 15:00 - 18:00 Auer:

11 Etapp Sorgues > Malaucène, 198,9 km

Donneschdeg, 8. Juli vu 15:30 - 17:30 Auer:

12 Etapp Saint-Paul-Trois-Châteaux > Nîmes, 159,4 km

Freideg, 9. Juli vu 15:00 - 17:45 Auer:

13 Etapp Nîmes > Carcassonne, 219,9 km

Samschdeg, 10. Juli vu 15:00 - 17:15 Auer:

14 Etapp Carcassonne > Quillan, 183,7 km

Sonndeg, 11. Juli vu 15:00 - 18:05 Auer:

15 Etapp Céret > Andorre-la-Vieille, 191,3 km

Méindeg, 12. Juli:

Roudag Andorre > Andorre

Dënschdeg, 13. Juli vu 15:00 - 17:45 Auer:

16 Etapp Pas de la Case > Saint-Gaudens, 169 km

Mëttwoch, 14. Juli vu 15:00 - 17:30 Auer:

17 Etapp Muret > Saint-Lary-Soulan Col du Portet, 178,4 km

Donneschdeg, 15. Juli vu 15:30 - 17:45 Auer:

18 Etapp Pau > Luz Ardiden, 129,7 km

Freideg, 16. Juli vu 15:00 - 17:30 Auer:

19 Etapp Mourenx > Libourne, 207 km

Samschdeg, 17. Juli vu 15:00 - 18:15 Auer:

20 Etapp Libourne > Saint-Emilion, 30,8 km

Sonndeg, 18. Juli vu 17:15 - 19:15 Auer:

21 Etapp Chatou > Paris Champs-Élysées, 108,4 km