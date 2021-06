De COSL huet en Dënschdeg d’Lëscht vun den Athlete matgedeelt, déi op d'Olympesch Summerspiller zu Tokio matginn.

Et sinn am Ganzen 11 Lëtzebuerger Sportler, dovunner mussen der awer nach 2 vun den internationale Federatioune confirméiert ginn.

Am Cyclissem goufe bei den Hären de Kevin Geniets an de Michel Ries selektionéiert, bei den Dammen ass et d'Christine Majerus.

An der Liichtathletik ass nieft dem Bob Bertemes och de Charel Grethen mol vum COSL zeréckbehale ginn.

Am Schwammen huet och d’Julie Meynen sech u sech iwwer d'B-Norm qualifizéiert, dat niewent dem Raphaël Stacchiotti.

Bei Grethen a Meynen muss awer nach d'Confirmatioun vun hiren internationale Federatiounen ofgewaart ginn.

Am Reiden da geet den Nicolas Wagner un den Depart an am Dëschtennis sinn et d'Sarah De Nutte an d'Ni Xia Lian.

D'Quote-Plaz am Triathlon geet un de Stefan Zachäus.

Déi komplett Lëscht mat alleguerten de Lëtzebuerger Sportler a weider Infoen gëtt et hei!